Рютте указал на рост угроз со стороны России для стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о растущей угрозе со стороны России, заявил, что Москва испытывает страны НАТО, нарушая воздушное пространство, осуществляя кибератаки и диверсии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом завил в своем видеоприветствии участникам заседания Военного комитета начальников генштабов НАТО генсек организации Марк Рютте.

"Военная машина Путина круглосуточно производит военное оборудование, а Москва испытывает нас, нарушая воздушное пространство, проводя кибератаки, диверсии и т. д. Ряд стран подпитывают войну Москвы против Украины", - сказал Рютте.

Он также указал на сохранение угрозы терроризма и нестабильности на южных рубежах НАТО, что говорит о необходимости быть готовыми к сдерживанию этих опасностей, которые "ясны, реальны и долгосрочны".

Рютте считает, что работа в этом направлении идет в ускоренном режиме за счет роста оборонного производства и инноваций по обе стороны Атлантики.

"Это хорошо для наших вооруженных сил, нашей промышленности, бизнеса и нашей коллективной безопасности",- заявил он, призвав начальников штабов использовать все свое влияние, чтобы побудить политических лидеров делать еще больше. В том числе, продолжать поддержку Украины, которой крайне необходимы средства противовоздушной обороны.