Рютте: Страны НАТО обсуждают возможности для открытия Ормузского пролива
Другие страны
- 18 марта, 2026
- 19:42
Страны НАТО обсуждают варианты открытия Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Норвегию.
"Мы ведем консультации. Страны НАТО коллективно обсуждают, как открыть Ормузский пролив", - сказал он.
Глава Альянса не привел деталей и не сообщил, будут ли посылать страны НАТО послать корабли в зону конфликта.
Напомним. что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 16 марта отклонили предложения главы дипслужбы ЕС Каи Каллас направить несколько кораблей в Ормузский пролив.
Последние новости
