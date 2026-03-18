Рютте: Страны НАТО обсуждают возможности для открытия Ормузского пролива

Страны НАТО обсуждают варианты открытия Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Норвегию.

"Мы ведем консультации. Страны НАТО коллективно обсуждают, как открыть Ормузский пролив", - сказал он.

Глава Альянса не привел деталей и не сообщил, будут ли посылать страны НАТО послать корабли в зону конфликта.

Напомним. что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 16 марта отклонили предложения главы дипслужбы ЕС Каи Каллас направить несколько кораблей в Ормузский пролив.