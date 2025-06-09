Рютте: Россия может атаковать НАТО в течение трех-четырех лет

На данный момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трех-пяти лет сможет сделать это.

На данный момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трех-пяти лет сможет сделать это.

Как передает Report со ссылкой на Politico, такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая на конференции в Великобритании.

"Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 меньше всех экономик НАТО. Боеприпасы - это основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать", - сказал Рютте.

Он призвал союзников значительно увеличить расходы на оборону и форсировать милитаризацию европейской экономики, обосновывая это тем, что российская экономика "уже на 100% переведена на военный режим". В частности, по утверждению Рютте, необходимо увеличить в пять раз число средств ПВО, нарастить производство танков, ударных систем, беспилотников и создать значительные запасы боеприпасов.

Отвечая на вопросы, откуда взялась цифра три-пять лет, генсек сказал, что "это то, о чем говорят военные НАТО". "Например, на днях начальник Генерального штаба ВС Германии заявил, что Россия будет готова напасть на НАТО к 2029 году, то есть через четыре года", - сказал глава Альянса.