Рютте: Поддержка Украины должна продолжаться и в процессе переговоров

Мирные переговоры по Украине идут, однако сроки их завершения остаются неопределенными, поэтому НАТО совместно с Евросоюзом стремится обеспечить Киеву максимально сильные позиции, чтобы продолжать борьбу.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания министров иностранных дел стран альянса.

"Позже сегодня состоится заседание Совета НАТО-Украина (NUC) и рабочий обед с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и верховным представителем ЕС Каей Каллас", - сообщил он.

Рютте подчеркнул, что идет мирный процесс и это вселяет надежду на результат. Однако если прогресса не будет, самым действенным способом давления на Россию остаются продолжение поставок вооружения Киеву и сохранение экономических санкций.

"Поставки оружия в Украину будут продолжаться. Это происходит благодаря США, европейцам, тому, что американцы поставляют необходимое оборудование, оплачиваемое Канадой и европейскими союзниками, а также усилиям Европы и Канады, которые предпринимают множество двусторонних шагов", - отметил генсек.

Что касается санкций, Рютте добавил, что США и ЕС работают совместно, чтобы добиться максимального воздействия ограничительных мер на российскую экономику: "Это лучший способ изменить расчет Путина".

Отвечая на вопросы журналистов, он отказался комментировать вчерашние заявления президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что не намерен реагировать на каждое высказывание Москвы.