Рютте: НАТО полностью поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

НАТО полностью поддерживает Литву в ее борьбе с нарушающими ее воздушное пространство гелиевыми воздушными шарами и готова привлечь к этому воздушные и сухопутные силы блока в этой стране.

Как передает Report, об этом заявил в X генсек НАТО Марк Рютте.

"Только что говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой об угрозах в воздушном пространстве Литвы. НАТО твердо поддерживает Литву, в том числе, с помощью своей миссии по воздушному патрулированию, в которой сейчас участвуют Испания и Венгрия, а также боевой группы НАТО во главе с Германией", - написал Рютте.

На прошлой неделе международный аэропорт Вильнюса трижды прекращал работу из-за появления в воздушном пространстве страны десятков гелиевых метеозондов, которые, по утверждению Вильнюса, запускают контрабандисты сигарет из Беларуси.

Президент Литвы уже призвал в связи с этим остановить калининградский транзит. Минобороны Литвы объявило вознаграждение в размере €1 млн за лучшее средство по защите от шаров.