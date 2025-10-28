Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Рютте: НАТО полностью поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

    НАТО полностью поддерживает Литву в ее борьбе с нарушающими ее воздушное пространство гелиевыми воздушными шарами и готова привлечь к этому воздушные и сухопутные силы блока в этой стране.

    Как передает Report, об этом заявил в X генсек НАТО Марк Рютте.

    "Только что говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой об угрозах в воздушном пространстве Литвы. НАТО твердо поддерживает Литву, в том числе, с помощью своей миссии по воздушному патрулированию, в которой сейчас участвуют Испания и Венгрия, а также боевой группы НАТО во главе с Германией", - написал Рютте.

    На прошлой неделе международный аэропорт Вильнюса трижды прекращал работу из-за появления в воздушном пространстве страны десятков гелиевых метеозондов, которые, по утверждению Вильнюса, запускают контрабандисты сигарет из Беларуси.

    Президент Литвы уже призвал в связи с этим остановить калининградский транзит. Минобороны Литвы объявило вознаграждение в размере €1 млн за лучшее средство по защите от шаров.

