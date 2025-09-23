Рютте: НАТО не желает, чтобы Россия продолжала свои опасные действия

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    • 23 сентября, 2025
    • 15:54
    НАТО не желают новых опасных действий РФ в воздушном пространстве.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после заседания НАТО на уровне послов заявил генсек альянса Марк Рютте.

    "Мы не хотим, чтобы Россия продолжала эти опасные действия, будь они умышленными или нет. Мы готовы и полны желания продолжать защищать каждую пядь территории государств-союзников. Наши позиции на суше, на море, в воздухе надежно нам служат", - сказал он.

    Он также заявил, что власти Дании пытаются оценить, было ли нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России намеренным или случайным.

    "Я разговаривал с датским премьером (Метте Фредериксен). Дания все еще проводит оценку того, что именно произошло и могут ли они узнать об этом что-то еще. Конечно, мы поможем, чем сможем, - все союзники вовлекутся в этот процесс, как это обычно происходит всегда во время серьезных инцидентов", - сказал Рютте.

    Отметим, что заседание было организовано по просьбе Эстонии в рамках ст. 4 договора НАТО.

