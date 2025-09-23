İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Baş katib: NATO Rusiyanın təhlükəli hərəkətlərini davam etdirməsini istəmir

    • 23 sentyabr, 2025
    • 16:37
    Baş katib: NATO Rusiyanın təhlükəli hərəkətlərini davam etdirməsini istəmir

    NATO Rusiyanın yeni təhlükəli hərəkətlərinin olmasını istəmir.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Brüsseldə mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz Rusiyanın bu təhlükəli hərəkətləri qəsdən olub-olmamasından asılı olmayaraq davam etdirməsini istəmirik. Müttəfiq dövlətlərin ərazisinin hər qarışını müdafiə etməyə hazırıq. Quruda, dənizdə və havada mövqelərimiz bizi etibarlı şəkildə qoruyur", - o qeyd edib.

    M.Rütte, həmçinin bildirib ki, Danimarka hökuməti Rusiyanın NATO ölkələrinin hava məkanını pozmasının qəsdən yoxsa təsadüfən olmasını qiymətləndirməyə çalışır: "Mən Danimarkanın Baş naziri (Mette Frederiksen) ilə danışdım. Danimarka hələ də nə baş verdiyini qiymətləndirir. Əlbəttə, biz mümkün olan hər şeylə kömək edəcəyik - bütün müttəfiqlər bu prosesə cəlb olunacaqlar".

    NATO Rusiya Mark Rütte
