Рютте: НАТО добился значительного прогресса в области инвестиций в оборону

Продолжающаяся агрессия РФ против Украиины, которую поддерживают Китай, Иран, Северная Корея и Беларусь, и общая оценка угроз на 2025 год ясно показали необходимость дальнейшего укрепления обороны НАТО.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Мы добились значительного прогресса в области инвестиций в оборону, и сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо. В 2025 году все страны Альянса впервые достигли цели, согласованной в 2014 году, - инвестировать в оборону не менее 2% от своего ВВП. А многие пошли гораздо дальше", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об отказе Испании поддержать решение последнего саммита альянса, Рютте заявил, что он приветствует достигнутые Мадридом результаты. Если раньше оборонные расходы Испании были на уровне около 1,4% от ВВП, то в 2025 году они были повышены до 2%. А это, по словам Рютте, "миллиарды и миллиарды" евро, учитывая объемы экономики страны, которые больше объемом нескольких стран ЕС вместе взятых. "Так что посмотрим",- заявил генсек.

Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес ранее выступил против увеличения расходов на оборону стран НАТО до 5% ВВП. Глава испанского правительства призвал работать над тем, чтобы Европа к 2035 году была не "вооружена до зубов", а стала гарантом международного права.