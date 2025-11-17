Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Рютте: Интеграция Финляндии в НАТО идет по плану

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 20:41
    Рютте: Интеграция Финляндии в НАТО идет по плану

    Участие Финляндии в НАТО укрепляет оборону стран альянса, в прошлом году ее расходы на оборону составили 2,4% ВВП, в этом году они превысят 2,7%.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

    Финский опыт на Крайнем Севере имеет решающее значение, в том числе для развития космических возможностей и укрепления сдерживания, устойчивости и ситуационной осведомленности в Арктике, отметил он.

    Рютте также упомянул об оборонной поддержке, оказанной Финляндией Украине, что выразилось в предоставлении около 3,8 млрд евро в виде с начала полномасштабного вторжения РФ, включая более 2,8 млрд евро в виде военной помощи, артиллерии, бронетехники, противовоздушной обороны и боеприпасов.

    "В этом году вы запустили трехлетнюю программу по поставке Украине продукции оборонной промышленности",- подчеркнул генсек.

    В свою очередь, Стубб рассказал, что в ходе обсуждений стороны сконцентрировались на двух ключевых вопросах - поддержке Украины и укреплении обороны альянса.

    "Россия продолжает бомбить гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и не показывает абсолютно никаких признаков реальной готовности к переговорам. И поэтому мы твердо верим, что нам необходимо два важных шага - усилить санкции и продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане", - заявил Стубб.

    Финляндия уже отправила в Украину 30 пакетов помощи. Кроме того, она присоединилась к скандинавско-балтийскому пакету PEARL со 100 миллионами евро. Недавно была запущена коалиция "Укрытие", чтобы помочь защитить украинских мирных жителей, отметил он.

    "Очевидно, что Россия останется долгосрочной угрозой безопасности и стабильности Европы даже после окончания войны в Украине. НАТО и Европа должны продолжать укреплять оборону для реагирования на эти угрозы", - сказал финский лидер, добавив, что Финляндия уже имеет одну из крупнейших армий в Европе и продолжает плановую интеграцию в НАТО.

    Финляндия НАТО Александр Стубб Украина

    Последние новости

    20:44

    Посол Словакии поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    20:43

    Президент Турции: Мы и впредь будем выполнять свои обязательства для развития Южного Кавказа

    В регионе
    20:41

    Рютте: Интеграция Финляндии в НАТО идет по плану

    Другие страны
    20:34
    Фото

    Служба электронной безопасности обратилась к пользователям WhatsApp

    ИКТ
    20:22

    Эрдоган: Азербайджан и Грузия оказали всевозможную помощь после крушения турецкого самолета

    В регионе
    20:19
    Фото

    Азербайджанская делегация посетила Оборонный колледж НАТО

    Внешняя политика
    20:16

    Прокуратура Нидерландов расследует смерть около 50 человек из-за некачественных лекарств

    Другие страны
    20:05
    Фото

    Азербайджан принял участие в благотворительной ярмарке НАТО

    Внешняя политика
    19:50

    Макрон заявил о совместной работе ЕС и США над усилениями санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей