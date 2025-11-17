Рютте: Интеграция Финляндии в НАТО идет по плану

Участие Финляндии в НАТО укрепляет оборону стран альянса, в прошлом году ее расходы на оборону составили 2,4% ВВП, в этом году они превысят 2,7%.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Финский опыт на Крайнем Севере имеет решающее значение, в том числе для развития космических возможностей и укрепления сдерживания, устойчивости и ситуационной осведомленности в Арктике, отметил он.

Рютте также упомянул об оборонной поддержке, оказанной Финляндией Украине, что выразилось в предоставлении около 3,8 млрд евро в виде с начала полномасштабного вторжения РФ, включая более 2,8 млрд евро в виде военной помощи, артиллерии, бронетехники, противовоздушной обороны и боеприпасов.

"В этом году вы запустили трехлетнюю программу по поставке Украине продукции оборонной промышленности",- подчеркнул генсек.

В свою очередь, Стубб рассказал, что в ходе обсуждений стороны сконцентрировались на двух ключевых вопросах - поддержке Украины и укреплении обороны альянса.

"Россия продолжает бомбить гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и не показывает абсолютно никаких признаков реальной готовности к переговорам. И поэтому мы твердо верим, что нам необходимо два важных шага - усилить санкции и продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане", - заявил Стубб.

Финляндия уже отправила в Украину 30 пакетов помощи. Кроме того, она присоединилась к скандинавско-балтийскому пакету PEARL со 100 миллионами евро. Недавно была запущена коалиция "Укрытие", чтобы помочь защитить украинских мирных жителей, отметил он.

"Очевидно, что Россия останется долгосрочной угрозой безопасности и стабильности Европы даже после окончания войны в Украине. НАТО и Европа должны продолжать укреплять оборону для реагирования на эти угрозы", - сказал финский лидер, добавив, что Финляндия уже имеет одну из крупнейших армий в Европе и продолжает плановую интеграцию в НАТО.