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    СМИ: Рядом со зданием больницы на востоке КНР прогремел взрыв

    Точные сведения о количестве пострадавших не поступали

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Недалеко от здания больницы на востоке Китая прогремел взрыв, есть пострадавшие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CCTV.

    "Взрыв прогремел рядом с больницей в округе Гутянь (Gutian) в провинции Фуцзянь; есть сообщения о пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети Twitter.

    Обстоятельства инцидента, а также причина взрыва неизвестны. Точные сведения о количестве пострадавших не поступали.

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