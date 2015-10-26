СМИ: Рядом со зданием больницы на востоке КНР прогремел взрыв

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Недалеко от здания больницы на востоке Китая прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CCTV.

"Взрыв прогремел рядом с больницей в округе Гутянь (Gutian) в провинции Фуцзянь; есть сообщения о пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети Twitter.

Обстоятельства инцидента, а также причина взрыва неизвестны. Точные сведения о количестве пострадавших не поступали.