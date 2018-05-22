Рядом с российской базой Хмеймим сбили беспилотник

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили неизвестный беспилотник.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель базы.
"Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что "штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена".
Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.
News DepartmentАвтор новости
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