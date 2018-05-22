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    Рядом с российской базой Хмеймим сбили беспилотник

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили неизвестный беспилотник.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель базы.

    "Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — говорится в сообщении.

    Добавляется, что "штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена".

    Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.

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