Рядом с российской базой Хмеймим сбили беспилотник

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили неизвестный беспилотник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель базы.

"Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена".

Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.