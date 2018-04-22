Рядом с дворцом саудовского короля в Эр-Рияде сбили беспилотник - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В районе королевского дворца в Эр-Рияде был сбит небольшой беспилотный летательный аппарат. Он незаконно проник в воздушное пространство столицы страны, в связи с чем был сбит.

Как передает Report, об этом сообщили представители МВД Саудовской Аравии.

В настоящее время компетентные органы ведут расследование инцидента. Сообщается, что короля страны во дворце в момент инцидента не было.

Ранее стало известно о стрельбе у дворца короля Саудовской Аравии. Местные наблюдатели сообщали о попытке государственного переворота, а также о нападении Хуситов. После заявлении властей о дроне, СМИ усомнились в подлинности информации в связи с плотностью выстрелов, которые были слышны в городе.

***01:00

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что в Эр-Рияде осуществляется попытка государственного переворота.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, сообщается что переворотом руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.

***23:27

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Стрельба произошла неподалеку от Королевского дворца в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter-аккаунт BNL News.

Сообщается, что король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе, расположенной в столице страны.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.