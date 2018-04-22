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    Рядом с дворцом саудовского короля в Эр-Рияде сбили беспилотник - ОБНОВЛЕНО - 2

    Ранее стало известно о стрельбе у дворца короля

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В районе королевского дворца в Эр-Рияде был сбит небольшой беспилотный летательный аппарат. Он незаконно проник в воздушное пространство столицы страны, в связи с чем был сбит.

    Как передает Report, об этом сообщили представители МВД Саудовской Аравии.

    В настоящее время компетентные органы ведут расследование инцидента. Сообщается, что короля страны во дворце в момент инцидента не было.

    Ранее стало известно о стрельбе у дворца короля Саудовской Аравии. Местные наблюдатели сообщали о попытке государственного переворота, а также о нападении Хуситов. После заявлении властей о дроне, СМИ усомнились в подлинности информации в связи с плотностью выстрелов, которые были слышны в городе.  

    ***01:00

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что в Эр-Рияде осуществляется попытка государственного переворота.
    Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, сообщается что переворотом руководит генерал сухопутных войск страны Алукас Неплис.

    ***23:27

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Стрельба произошла неподалеку от Королевского дворца в Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщает Twitter-аккаунт BNL News.

    Сообщается, что король Саудовской Аравии был эвакуирован в бункер на военной базе, расположенной в столице страны.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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