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    Рядом с Белым домом найден подозрительный предмет

    В связи с этим сотрудники Секретной службы США эвакуировали журналистов и рабочих внутрь здания

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Рядом с Белым домом, у северной ограды, был найден подозрительный предмет.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    В связи с этим сотрудники Секретной службы США эвакуировали журналистов и рабочих внутрь здания. В настоящий момент служба и полиция проверяют найденный предмет.

    Президент Дональд Трамп в данный момент находится на борту президентского самолета. Он летит в Аризону, где выступит перед своими сторонниками.

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