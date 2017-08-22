Рядом с Белым домом найден подозрительный предмет

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Рядом с Белым домом, у северной ограды, был найден подозрительный предмет.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

В связи с этим сотрудники Секретной службы США эвакуировали журналистов и рабочих внутрь здания. В настоящий момент служба и полиция проверяют найденный предмет.

Президент Дональд Трамп в данный момент находится на борту президентского самолета. Он летит в Аризону, где выступит перед своими сторонниками.