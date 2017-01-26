Ряд высокопоставленных дипломатов покинут Госдепартамент США

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и еще ряд высокопоставленных дипломатов покидают на этой неделе свои должности и уходят из Госдепартамента, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Помимо Нуланд, также свои посты покинут заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд.

После отставки госсекретаря Джона Керри обязанности главы Госдепартамента исполняет его бывший заместитель Томас Шэннон. На этот пост новым президентом США Дональдом Трампом выдвинут бывший управляющий Exxon Mobile Рекс Тиллерсон, однако его кандидатура пока не утверждена в сенате.