Ряд стран выступили против запрета БАПОР в Израиле

Австралия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Франция, ФРГ и Япония выступили против законопроекта о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле.

Австралия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Франция, ФРГ и Япония выступили против законопроекта о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств семи стран, опубликованном МИД Великобритании.

"БАПОР обеспечивает необходимую и спасающую жизни гуманитарную помощь и оказывает базовые услуги палестинским беженцам в Газе, Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и во всем регионе. Без его работы оказание такой помощи и услуг, включая образование, здравоохранение и распределение топлива в Газе и на Западном берегу, было бы сильно затруднено, если вообще возможно, что имело бы разрушительные последствия на и без того критическую и быстро ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, особенно в северной части Газы", - говорится в публикации.

Страны призывают израильское правительство придерживаться международных обязательств, сохранять привилегии и иммунитет БАПОР и выполнять свои обязанности по оказанию полной, быстрой, безопасной и неограниченной гуманитарной помощи во всех формах, а также по предоставлению крайне необходимых базовых услуг гражданскому населению.

Напомним, что в начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. Проект закона был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, предпринятой вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.