Ряд конгрессменов-демократов призвали Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи

Несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи другим странам.

Несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи другим странам.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

"Иностранная помощь - это не подачка, это стратегические инвестиции в наше будущее, которые жизненно важны для мирового лидерства США и более устойчивого мира. Она напрямую служит нашим национальным интересам и демонстрирует нашу надежность союзникам, партнерам и уязвимым людям, которые полагаются на помощь Америки для выживания", - говорится в письме конгрессменов.

По их мнению, Соединенные Штаты, приостановив помощь, позволяют занять свое место противникам, в частности Ирану.

"Приостанавливая все наши текущие программы и не имея возможности реагировать на новые возможности, мы уступаем это пространство Ирану и другим противникам и угрожаем подорвать перспективные региональные разработки", - подчеркнули они.

Как сообщалось, Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Соответствующее указание, было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Исключение составляет продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа о временной приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия помощи политическим целям новой американской администрации.