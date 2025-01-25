О нас

Ряд конгрессменов-демократов призвали Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи

Ряд конгрессменов-демократов призвали Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи Несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи другим странам.
Другие страны
25 января 2025 г. 10:25
Ряд конгрессменов-демократов призвали Рубио отменить распоряжение о приостановке иностранной помощи

Несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи другим странам.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

"Иностранная помощь - это не подачка, это стратегические инвестиции в наше будущее, которые жизненно важны для мирового лидерства США и более устойчивого мира. Она напрямую служит нашим национальным интересам и демонстрирует нашу надежность союзникам, партнерам и уязвимым людям, которые полагаются на помощь Америки для выживания", - говорится в письме конгрессменов.

По их мнению, Соединенные Штаты, приостановив помощь, позволяют занять свое место противникам, в частности Ирану.

"Приостанавливая все наши текущие программы и не имея возможности реагировать на новые возможности, мы уступаем это пространство Ирану и другим противникам и угрожаем подорвать перспективные региональные разработки", - подчеркнули они.

Как сообщалось, Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Соответствующее указание, было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Исключение составляет продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа о временной приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия помощи политическим целям новой американской администрации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi