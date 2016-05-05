Румынский хакер утверждает, что взломал электронную почту Клинтон

Баку. 5 Май. REPORT.AZ/ Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, заявил в интервью телеканалу Fox News, что взломал почту Хиллари Клинтон.

Как передает Report, xакер дал интервью из американской тюрьмы, где он дожидается суда после экстрадиции в США. Уголовные обвинения против хакера не связаны с почтой Клинтон. По его словам, взлом почты Клинтон произошел в марте 2013 года, то есть сразу после того, как Клинтон ушла с поста госсекретаря США.

Клинтон критиковали за то, что она хранила служебную переписку на частном сервере, расположенном у нее дома. Это, по мнению критиков, позволяло скрыть переписку от государственных проверок, что запрещено для госслужащих. Также почту Клинтон могли взломать хакеры, в руки которых могли попасть государственные секреты, считают критики. ФБР решает, выдвигать ли против Клинтон, фаворита президентских выборов, уголовные обвинения.

По словам хакера, он первоначально взломал почту советника Клинтон Сидни Блюменталя, а затем с помощью сканера IP-адресов узнал уникальный адрес сервера Клинтон и смог взломать и его. Хакер передал СМИ десятки электронных писем между Клинтон и Блюменталем.