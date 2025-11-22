Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Румынские ВВС поднимали F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 14:31
    Румынские ВВС поднимали F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область

    Румыния поднимала истребители F-16 на фоне атаки дронов ВС РФ по Одесской области Украины сегодня ночью, 22 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

    "Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с 86-й авиабазы для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных Российской Федерацией вблизи речной границы с Румынией", - отметили в Минобороны страны.

    Отмечается, что беспилотники не проникли в воздушное пространство Румынии.

    Румыния ВВС Украина Россия российско-украинская война дроны

    Последние новости

    15:38

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    15:38

    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    15:24

    В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    15:22

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    15:14

    Рябков: Вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

    В регионе
    15:03

    В Азербайджане выросло производство сливок и сметаны

    Промышленность
    15:03

    Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

    Другие страны
    14:56

    СМИ: Трамп назначил нового спецпосланника по Украине

    Другие страны
    14:41

    Владелец The Daily Mail договорился о покупке The Daily Telegraph за $650 млн

    Медиа
    Лента новостей