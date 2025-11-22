Румынские ВВС поднимали F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область
- 22 ноября, 2025
- 14:31
Румыния поднимала истребители F-16 на фоне атаки дронов ВС РФ по Одесской области Украины сегодня ночью, 22 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.
"Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с 86-й авиабазы для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных Российской Федерацией вблизи речной границы с Румынией", - отметили в Минобороны страны.
Отмечается, что беспилотники не проникли в воздушное пространство Румынии.
