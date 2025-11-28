Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

Министерство обороны Румынии объявило, что приобретет французские зенитно-ракетные комплексы Mistral на сумму около 626 млн евро по соглашению о совместных закупках с рядом других стран Евросоюза.

Как передает Report, сообщил румынский портал Reporteri.

Подписано соглашение с Министерством вооруженных сил Франции о закупке 231 переносного зенитно-ракетного комплекса Mistral производства компании MBDA и 934 ракет для них. Сделка также включает обучение, тренажеры и логистику.

Минобороны не уточняет, когда оборудование будет поставлено в Румынию.