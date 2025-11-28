Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 00:56
    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Министерство обороны Румынии объявило, что приобретет французские зенитно-ракетные комплексы Mistral на сумму около 626 млн евро по соглашению о совместных закупках с рядом других стран Евросоюза.

    Как передает Report, сообщил румынский портал Reporteri.

    Подписано соглашение с Министерством вооруженных сил Франции о закупке 231 переносного зенитно-ракетного комплекса Mistral производства компании MBDA и 934 ракет для них. Сделка также включает обучение, тренажеры и логистику.

    Минобороны не уточняет, когда оборудование будет поставлено в Румынию.

    ПЗРК Mistral Румыния Франция

    Последние новости

    00:56

    Румыния закупит у Франции 231 ПЗРК Mistral

    Другие страны
    00:54

    Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнерства

    Внешняя политика
    00:21

    Нидерланды закупили 100 радаров для отслеживания беспилотников

    Другие страны
    23:52

    Рубио пообещал не обсуждать на переговорах по Украине касающиеся Европы вопросы

    Другие страны
    23:31

    Зеленский: Украину на следующей неделе ждут важные переговоры

    Другие страны
    23:13

    В столице Турции 120 человек отравились продуктами питания

    В регионе
    23:02

    Хаменеи: США не смогли добиться желаемого в 12-дневной войне

    В регионе
    22:57

    В Гвинее-Бисау отменены ограничения на передвижение людей

    Другие страны
    22:40

    Великобритания выдала генеральную лицензию Lukoil International

    Другие страны
    Лента новостей