    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 03:09
    Rumıniya Fransadan 231 ədəd Mistral kompleksi alacaq

    Rumıniya Müdafiə Nazirliyi təxminən 626 milyon avro dəyərində Fransanın "Mistral" zenit raket kompleksi alacağını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın "Reporteri" portalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Fransa Silahlı Qüvvələr Nazirliyi ilə 231 ədəd "MBDA Mistral" daşına bilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin və onlar üçün 934 raketin alınmasına dair müqavilə imzalanıb.

    Sövdələşməyə həmçinin təlim, simulyatorlar və logistika daxildir.

    Müdafiə Nazirliyi avadanlığın Rumıniyaya nə vaxt çatdırılacağını dəqiqləşdirməyib.

