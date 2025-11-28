Rumıniya Fransadan 231 ədəd "Mistral" kompleksi alacaq
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 03:09
Rumıniya Müdafiə Nazirliyi təxminən 626 milyon avro dəyərində Fransanın "Mistral" zenit raket kompleksi alacağını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın "Reporteri" portalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Fransa Silahlı Qüvvələr Nazirliyi ilə 231 ədəd "MBDA Mistral" daşına bilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin və onlar üçün 934 raketin alınmasına dair müqavilə imzalanıb.
Sövdələşməyə həmçinin təlim, simulyatorlar və logistika daxildir.
Müdafiə Nazirliyi avadanlığın Rumıniyaya nə vaxt çatdırılacağını dəqiqləşdirməyib.
Son xəbərlər
03:09
Rumıniya Fransadan 231 ədəd "Mistral" kompleksi alacaqDigər ölkələr
02:47
Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesindən məmnundurXarici siyasət
02:45
Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilibDigər ölkələr
02:03
UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçirilibFutbol
02:02
UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilibFutbol
01:31
Niderland dronları əvvəlcədən aşkar edən radarlar əldə edibDigər ölkələr
01:10
Aİ-nin komitə üzvləri Azərbaycanın sülh gündəliyi və Zəngəzur dəhlizi barədə məlumatlandırılıbXarici siyasət
00:53
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
00:39