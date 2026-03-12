İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    • 12 mart, 2026
    • 16:25
    İrandan Azərbaycana gətirilən 21 tondan çox portağalda rəngləyici maddə aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    AQTA-nın nəzarət tədbirləri çərçivəsində "Karvan Agro" MMC-nin İrandandan idxal etdiyi istehsalçısı Sajad Babaiee olan ümumi çəkisi 21 200 kq portağal məhsulundan nümunələr götürülüb.

    Aparılan laborator müayinə nəticəsində məhsulda istifadəsinə yol verilməyən rəngləyici maddə - "Sitrus qırmızısı -2" üzrə uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Aşkarlanmış uyğunsuzluqla əlaqədar müvafiq tədbirlər görülüb və İranın müvafiq qurumuna Sajad Babaiee istehsalçı müəssisəsindən ixracın dayandırılmasına dair müraciət ünvanlanıb.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA)

