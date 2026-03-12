İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Oğuzun Sincan kəndinin yolu yararsız vəziyyətdədir, təmir üçün vəsait ayrılması gözlənilir

    İnfrastruktur
    • 12 mart, 2026
    • 16:26
    Oğuzun Sincan kəndinin yolu yararsız vəziyyətdədir, təmir üçün vəsait ayrılması gözlənilir

    Oğuz rayonunun Sincan kəndinin yolu dağılaraq istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb.

    Bu barədə "Report"un Şimal-qərb bürosuna kənd sakinləri məlumat veriblər.

    1000 nəfərdən çox əhalisi olan kənd sakinlərinin sözlərinə görə, sonuncu dəfə ötən əsrin 80-ci illərində asfaltlanmış 3 kilometrlik avtomobil yolu uzun müddət təmir olunmadığı üçün tədricən dağılıb.

    Onlar bildiriblər ki, payız və qış aylarında yağıntının çoxalması yoldan istifadəni daha da çətinləşdirir. Bu durum sürücüləri xüsusilə narahat edir. Yolun bərbadlığı avtomobillərdə tez-tez fəsadların yaranmasına, nəticə etibarilə nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin maddi ziyana düşmələrinə səbəb olur.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) mətbuat katibi Anar Nəcəfli məsələ ilə bağlı "Report"un yerli bürosuna bildirib ki, Sincan kəndinə gedən yolun yenidən qurulması Agentliyin diqqətindədir:

    "Bununla bağlı Agentlik tərəfindən təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunub və kəndin yolunun yenidən qurulması investisiya proqramına daxil edilib. İnvestisiya proqramı çərçivəsində maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Vəsait ayrılan kimi sözügedən yolda əsaslı şəkildə yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi Agentlik tərəfindən təmin olunacaq".

    Avtomobil yolları yol problemi yol təmiri

