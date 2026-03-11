Румыния рассмотрит запрос США на использование своей авиабазы

Президент Румынии Никушор Дан созвал сегодня заседание Высшего оборонного совета страны для обсуждения вопроса, предоставлять ли американской авиации доступ на свои военные базы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, ранее США обратились к Румынии с просьбой разрешить использовать авиабазу ​​имени Михаила Когэлничану на юго-востоке страны.

Совет впервые соберется для обсуждения последствий конфликта на Ближнем Востоке с точки зрения безопасности, влияния на энергетический рынок Румынии. Также в повестку пойдет вопрос временного размещения американских военных сил на территории Румынии.

Отметим, что в прошлом году США вывели около 1000 военнослужащих с румынской авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану. Еще 1000 американских военнослужащих остаются в Румынии.