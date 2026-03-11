Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Румыния рассмотрит запрос США на использование своей авиабазы

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 13:55
    Румыния рассмотрит запрос США на использование своей авиабазы

    Президент Румынии Никушор Дан созвал сегодня заседание Высшего оборонного совета страны для обсуждения вопроса, предоставлять ли американской авиации доступ на свои военные базы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, ранее США обратились к Румынии с просьбой разрешить использовать авиабазу ​​имени Михаила Когэлничану на юго-востоке страны.

    Совет впервые соберется для обсуждения последствий конфликта на Ближнем Востоке с точки зрения безопасности, влияния на энергетический рынок Румынии. Также в повестку пойдет вопрос временного размещения американских военных сил на территории Румынии.

    Отметим, что в прошлом году США вывели около 1000 военнослужащих с румынской авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану. Еще 1000 американских военнослужащих остаются в Румынии.

    Никушор Дан военная база в Румынии Операция США и Израиля против Ирана
    Rumıniya Koqelniçanu aviabazasından istifadə ilə bağlı ABŞ-nin sorğusunu nəzərdən keçirəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    14:48

    Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС

    Внешняя политика
    14:47

    В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицы

    В регионе
    14:40

    Меджнун Мамедов: В Азербайджане тестируются модули ИИ для сельского хозяйства

    АПК
    14:37

    Россия направила гуманитарную помощь Ирану через территорию Азербайджана

    Внешняя политика
    14:34
    Фото

    Микаил Джаббаров обсудил с iSoftStone цифровое сотрудничество

    ИКТ
    14:32

    Эрдоган предупредил о глобальных экономических последствиях эскалации на Ближнем Востоке

    В регионе
    14:28

    ЦАХАЛ нанес масштабные удары по объектам в Иране и Ливане

    Другие страны
    14:26

    Владимир Путин поблагодарил Ильхама Алиева за эвакуацию граждан РФ из Ирана

    Внешняя политика
    14:22

    Минздрав Ливана: Число жертв израильских ударов достигло 570 человек

    Другие страны
    Лента новостей