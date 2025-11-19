Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине

    • 19 ноября, 2025
    • 11:01
    Румыния подняла истребители для наблюдения за воздушным пространством во время очередной серии ударов России по украинским регионам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Румынии.

    Согласно информации, в ночь на 19 ноября в Румынии поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon с авиабазы "Михаил Кегелничану" для наблюдения за воздушной ситуацией на границе с Украиной.

    В 00:20 в северной части румынского уезда Тулча объявили воздушную тревогу. Вскоре радары зафиксировали сигнал беспилотника, который, по данным Минобороны, вошел примерно на 8 км в воздушное пространство Румынии – от украинского Вилково до румынских Периправы и Килия-Веке, где он исчез с радаров.

    По информации военных, дрон периодически появлялся на радарах в течение около 12 минут – от молдавского села Колибаши до румынской коммуны Фолтешть, а затем в районе Оанча.

    Чуть позже воздушную тревогу объявили и в северной части уезда Галац. После этого в небо подняли еще два истребителя F-16 румынских ВВС.

    Около 01:50 Eurofighter вернулись на авиабазу, а F-16 – примерно в 02:30.

