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Румыния передает Украине систему Patriot

Румыния передает Украине систему Patriot Соответствующий закон о передаче Румынией системы противовоздушной обороны Patriot Украине представил президент Клаус Иоганнис.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 18:21
Румыния передает Украине систему Patriot

Соответствующий закон о передаче Румынией системы противовоздушной обороны Patriot Украине представил президент Клаус Иоганнис.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление румынского лидера.

"Сегодня Иоганнис обнародовал инициированный правительством законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Украине будет передан Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером. Кроме того, правительство Румынии теперь уполномочено принять необходимые меры для восстановления наземного потенциала противовоздушной обороны. То есть теперь Румыния закупит еще один Patriot для защиты своего неба, взамен того, который будет передан Украине", - говорится в сообщении.

ЗРК Patriot – это передовая система противовоздушной обороны, разработанная США для защиты от ракетных и авиационных атак. Она способна поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Patriot широко используется как в США, так и во многих странах.

Напомним, что на днях коалиционное правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине одну из двух действующих систем противоракетной обороны Patriot.

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