Румыния намерена сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Румынии.

Согласно информации, за последние годы российские беспилотники, которые атакуют Украину, неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки падали на ее территорию более 20 раз.

Также отмечается, что Румыния ведет переговоры с Украиной, чья технология беспилотных летательных аппаратов прошла "крупномасштабные боевые испытания", о производстве беспилотников в рамках проекта, который будет финансироваться в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Румыния получит 16,6 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE.

В настоящее время румынская противовоздушная оборона включает истребители F-16, системы Patriot, ракетные установки HIMARS компании Lockheed Martin, южнокорейские ракеты класса "земля-воздух" малой дальности Chiron и немецкие зенитные орудия Gepard.