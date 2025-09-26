Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Румыния намерена сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 16:34
    Румыния намерена сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников

    Румыния намерена сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Румынии.

    Согласно информации, за последние годы российские беспилотники, которые атакуют Украину, неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки падали на ее территорию более 20 раз.

    Также отмечается, что Румыния ведет переговоры с Украиной, чья технология беспилотных летательных аппаратов прошла "крупномасштабные боевые испытания", о производстве беспилотников в рамках проекта, который будет финансироваться в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

    Румыния получит 16,6 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE.

    В настоящее время румынская противовоздушная оборона включает истребители F-16, системы Patriot, ракетные установки HIMARS компании Lockheed Martin, южнокорейские ракеты класса "земля-воздух" малой дальности Chiron и немецкие зенитные орудия Gepard.

    Румыния Украина беспилотники Европейский союз ПВО

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей