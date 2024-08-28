Румыния начинает переговоры о приобретении молдавского порта Джурджулешты

Правительство Румынии одобрило меморандум, позволяющий начать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о приобретении молдавского порта Джурджулешты на Дунае.

Правительство Румынии одобрило меморандум, позволяющий начать переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о приобретении молдавского порта Джурджулешты на Дунае.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя правительства по печати Михая Константина, опубликованном на сайте правительства.

"Кабинет одобрил начало переговоров с ЕБРР о приобретении румынским государством посредством национальной компании "Администрация морских портов" из Констанцы, находящейся в подчинении Министерства транспорта и инфраструктуры, акций принадлежащей ЕБРР компании Danube Logistics в Международном свободном порту Джурджулешты в Республике Молдова. На основе этого меморандума будет образована комиссия <...>, чтобы начать переговоры с банком о покупке этих акций, в результате которой румынское государство в лице компании "Администрация морских портов" получит преобладающий контроль над портом Джурджулешты", - сказал он.

Константин уточнил, что речь идет об оптимизации грузопотока для того, чтобы превратить порт Констанца в один из важных узлов грузоперевозок в этой части Европы.

Международный свободный порт Джурджулешты расположен на морском участке реки Дунай, неподалеку от Галаца.