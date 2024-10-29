Румыния может начать сбивать дроны, нарушающие ее воздушное пространство

Румыния сможет сбивать беспилотные летательные аппараты, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве.

Румыния сможет сбивать беспилотные летательные аппараты, которые могут оказаться в ее воздушном пространстве.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник Radio Romania International (RRI), ссылаясь на законопроект, вынесенный на общественное обсуждение.

"На участке границы с Украиной в течение прошлого года неоднократно оказывались обломки дронов. Проект закона, вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает конкретные условия для Румынии по контролю использования воздушного пространства как для пилотируемых, так и для беспилотных аппаратов. БПЛА, в основном дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или перехвачены в зависимости от уровня угрозы, при этом уничтожение рассматривается как крайняя мера", - сообщил RRI.

После утверждения правительством закон должен пройти окончательное одобрение в парламенте. На уровне Европейского союза продолжаются усилия по выработке единых подходов к беспилотным летательным аппаратам и мерам по снижению рисков.

Сейчас ПВО Румынии может сбивать дроны только в особых случаях, когда они представляли явную угрозу, например, при предполагаемой или ожидаемой намеренной атаке или при враждебных действиях против территории страны или НАТО.