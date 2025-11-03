Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министерство обороны Румынии подписало контракт с правительством Нидерландов на приобретение 18 истребителей F-16 Fighting Falcon вместе с необходимым оборудованием.

    Как передает Report, об этом написал румынский министр обороны Йонуц Муштяну на своей странице в соцсетях.

    По его словам, эти самолеты будут использоваться исключительно для учебных целей на базе Европейского учебного центра F-16 в Фетеште. Центр уже стал региональным хабом подготовки пилотов для государств-членов и партнеров НАТО.

    По словам Муштяну, приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. "Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", - подчеркнул он.

    Министр также отметил, что закупки F-16 приближают интеграцию самолетов F-35 в авиапарк ВВС Румынии.

    СМИ отмечают, что Румыния из государственного бюджета покроет расходы на обучение украинских пилотов на западных самолетах F-16 на авиабазе Фетешть. Финансирование подготовки будет проводиться через Министерство национальной обороны страны (MApN).

    Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıb

