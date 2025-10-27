Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну и первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев обсудили возможности развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

"В ходе встречи делегации рассмотрели ключевые пункты многосторонней помощи, которую Румыния предоставляет Украине, и обсудили пути расширения сотрудничества в области оборонной промышленности, совместные исследовательские военные проекты, а также программы обучения и взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - указывается в сообщении.

Стороны договорились интенсифицировать контакты на техническом и институциональном уровнях, а также периодически проводить двусторонние встречи по вопросам оборонной промышленности, призванные стимулировать совместные проекты и партнерства между профильными компаниями.

"Румыния продолжит поддерживать укрепление обороноспособности Украины посредством совместных проектов промышленного развития", - подчеркнул румынский министр.