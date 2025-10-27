İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 23:38
    Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Rumıniyanın müdafiə naziri İonuç Moştyanu və Ukraynanın müdafiə nazirinin birinci müavini Sergey Boev ikitərəfli hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Görüş zamanı nümayəndə heyətləri Rumıniyanın Ukraynaya göstərdiyi çoxtərəfli yardımın əsas aspektlərini nəzərdən keçirib və müdafiə sənayesində əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını, birgə hərbi tədqiqat layihələrini, eləcə də təlim proqramlarını və iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında qarşılıqlı əlaqəni müzakirə ediblər", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, tərəflər texniki və institusional səviyyələrdə əlaqələri intensivləşdirmək və müvafiq şirkətlər arasında birgə layihələri və tərəfdaşlığı stimullaşdırmaq məqsədilə vaxtaşırı ikitərəfli görüşlər keçirmək barədə razılığa gəliblər.

    Rumıniya Ukrayna hərbi əməkdaşlıq
    Румыния и Украина обсудили пути расширения военного сотрудничества

    Son xəbərlər

    00:00

    Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:55

    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    23:50
    Video

    KİV: "Melissa" qasırğasına görə 1 000 nəfər Quantanamo bazasından təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    23:38

    Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilib

    Digər ölkələr
    23:18

    "Lukoyl" sanksiyalar fonunda xarici aktivlərini satmağı planlaşdırır

    Region
    23:01

    Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"a qalib gəlib

    Futbol
    22:54

    "OPEC+" dekabrda neft hasilatının gündə 137.000 barel artırılmasını müzakirə edəcək

    Energetika
    22:41
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Andranik ermənilərə yazdığı məktubda özünü ifşa edib"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti