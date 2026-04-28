Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Румыния и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 02:45
    Румыния и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ и министр армии США Дэниел Дрисколл подписали документ о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

    "Румыния становится второй страной в мире после Великобритании, которая получит доступ в реальном времени к американской платформе Counter-UAS Marketplace - современному инструменту, который предоставляет доступ к более чем 1,6 тыс. решений в области борьбы с беспилотниками, а также значительно сокращает сроки реагирования и приобретения", - заявил министр Румынии.

    Он отметил, что страна увеличила оборонный бюджет в соответствии с союзными обязательствами, подчеркнув важность американского военного присутствия и инвестиций в совместные проекты.

    В рамках визита Дрисколл также провел встречи с президентом Румынии Никушором Даном и начальником Штаба обороны генералом Георгицэ Владом.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Румыния Соединенные Штаты Америки (США)
    Rumıniya və ABŞ PUA-larla bağlı əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar

    Последние новости

    08:08

    Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

    Другие страны
    08:01

    Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:39

    Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину

    Внутренняя политика
    07:26

    Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    07:21

    CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

    Другие страны
    06:51
    Фото

    В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:45

    Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружия

    Другие страны
    06:18

    Китай пригрозил ответом Евросоюзу на закон "Сделано в Европе"

    Другие страны
    05:56

    Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

    Другие страны
    Лента новостей