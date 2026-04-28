Румыния и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ и министр армии США Дэниел Дрисколл подписали документ о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства.

"Румыния становится второй страной в мире после Великобритании, которая получит доступ в реальном времени к американской платформе Counter-UAS Marketplace - современному инструменту, который предоставляет доступ к более чем 1,6 тыс. решений в области борьбы с беспилотниками, а также значительно сокращает сроки реагирования и приобретения", - заявил министр Румынии.

Он отметил, что страна увеличила оборонный бюджет в соответствии с союзными обязательствами, подчеркнув важность американского военного присутствия и инвестиций в совместные проекты.

В рамках визита Дрисколл также провел встречи с президентом Румынии Никушором Даном и начальником Штаба обороны генералом Георгицэ Владом.