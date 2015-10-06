 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Руководство Исламской партии Таджикистана обвиняется в вооруженном мятеже

    Руководству Партии Исламского возрождения Таджикистана и некоторым ее активистам предъявлено обвинение в госпреступлениях

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Руководству Партии Исламского возрождения Таджикистана и некоторым ее активистам предъявлено обвинение в государственных преступлениях, в том числе в вооруженном мятеже, свержении власти, призывах к изменению конституционного строя Республики Таджикистан, терроризме, организации преступного сообщества.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном генеральной прокуратурой  Таджикистана заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi