​Руководство Исламской партии Таджикистана обвиняется в вооруженном мятеже

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Руководству Партии Исламского возрождения Таджикистана и некоторым ее активистам предъявлено обвинение в государственных преступлениях, в том числе в вооруженном мятеже, свержении власти, призывах к изменению конституционного строя Республики Таджикистан, терроризме, организации преступного сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном генеральной прокуратурой Таджикистана заявлении.