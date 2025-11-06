Руководители компаний Rolex и Cartier провели встречу с Трампом в Вашингтоне

Шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились 4 ноября в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии на 39%.

Как передает Report со ссылкой на газету Tribune de Genève, во встрече с Трампом в Овальном кабинете Белого дома приняли участие представители индустрии роскоши и энергетической отрасли, пятеро из которых - руководители транснациональных корпораций с головными офисами в Женеве. Среди них - глава компании Rolex Жан-Фредерик Дюфур и президент холдинга Richemont Йохан Руперт, владеющего брендами Cartier, Piaget и Vacheron Constantin. Отмечается, что представителей швейцарского правительства на переговорах не было.

"До сих пор никто не раскрыл продолжительность встречи и ее содержание, - пишет издание. - Также нет уверенности в том, что Швейцария приблизилась к своей цели - добиться снижения американских таможенных пошлин на импорт швейцарских товаров в размере 39%".

По данным Tribune de Genève, в переговорах также приняли участие президент крупнейшего в мире контейнерного оператора MSC Диего Апонте, сооснователь нефтетрейдера Mercuria Даниэль Йегги, глава группы по торговле и переработке драгоценных металлов MKS PAMP Марван Шакарчи и соучредитель инвестиционной компании Partners Group Альфред Гантнер.

В совместном заявлении предприниматели отметили, что организованная ими встреча была призвана подчеркнуть "прочность и устойчивость экономических отношений Швейцарии и США". При этом они подчеркнули, что не участвовали в прямых переговорах с американским президентом.

Ранее, в августе, Tribune de Genève сообщала, что Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая пыталась достичь соглашения по снижению пошлин после объявления Вашингтоном о введении 39%-ных тарифов на швейцарские товары.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о тарифах в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Самые высокие пошлины установлены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).