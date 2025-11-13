Рубио заявил о необходимости конкретных решений на встрече Трампа и Путина
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 11:01
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина должна привести к конкретным результатам.
Как передает Report со ссылкой на Госдеп, об этом говорится в заявлении Рубио для прессы.
"Обе стороны согласились, что на следующей встрече наших президентов должен быть конкретный результат. Мы хотим, чтобы эта война закончилась (между РФ и Украиной), но не можем продолжать встречи ради встреч", - подчеркнул Рубио.
По его словам, он не разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым около месяца, однако охарактеризовал их отношения как рабочие.
Рубио добавил, что все его контакты с Лавровым проходят в деловой атмосфере и направлены на поиск практических решений.
Последние новости
11:01
Рубио заявил о необходимости конкретных решений на встрече Трампа и ПутинаДругие страны
10:48
S&P прогнозирует рост инвестиций SOCAR до 3 млрд манатов в год в 2025-2027 годахЭнергетика
10:47
Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации Центральной Азии в просвещениеДругие страны
10:42
Фото
В Ташкенте участники международного конгресса посетили Центр исламской цивилизацииВнешняя политика
10:42
CNN: В США госпитализировали соратника Лютера КингаДругие страны
10:30
S&P: Проект Shah Deniz Compression увеличит добычу газа на 50 млрд кубометровЭнергетика
10:29
Премьер Японии призвала принять закон о шпионажеДругие страны
10:24
Иран требует компенсацию от США за 12-дневную войну с ИзраилемВ регионе
10:18