    Рубио заявил о необходимости конкретных решений на встрече Трампа и Путина

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 11:01
    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина должна привести к конкретным результатам.

    Как передает Report со ссылкой на Госдеп, об этом говорится в заявлении Рубио для прессы.

    "Обе стороны согласились, что на следующей встрече наших президентов должен быть конкретный результат. Мы хотим, чтобы эта война закончилась (между РФ и Украиной), но не можем продолжать встречи ради встреч", - подчеркнул Рубио.

    По его словам, он не разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым около месяца, однако охарактеризовал их отношения как рабочие.

    Рубио добавил, что все его контакты с Лавровым проходят в деловой атмосфере и направлены на поиск практических решений.

    США Марко Рубио Россия Владимир Путин Дональд Трамп

