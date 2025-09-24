Рубио: Война в Украине перешла на новый этап эскалации

Война в Украине перешла на новый этап, который ведет к еще большей степени эскалации.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп проявляет терпение в контексте этой, но это терпение не безгранично.

"Президент - очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично. Он проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв... И, как он (Трамп - ред.) неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этой войне конец", - подчеркнул Рубио.

Глава Госдепа указал, что у Трампа есть вариант "при определенных обстоятельствах <...> продать оборонительные вооружения и потенциально наступательные средства", которые будут направлены Украине.

При этом, как указал Рубио, вашингтонская администрация продолжит делать все возможное для завершения войны.

"Эта война должна прекратиться. И мы делали и будем делать все, что можем, чтобы прекратить ее", - сказал он.