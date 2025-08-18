Белый дом назвал состав делегаций Трампа и Зеленского на переговорах в Овальном кабинете

Белый дом назвал состав делегаций Трампа и Зеленского на переговорах в Овальном кабинете

Белый дом назвал состав делегаций президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского на сегодняшних двусторонних переговорах в Овальном кабинете.

Как передает Report со ссылкой на BBC, с американской стороны на встрече будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

К ним также присоединится глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Зеленского будут сопровождать глава офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Согласно календарю Еврокомиссии, сейчас у украинского президента проходит подготовительная встреча с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и европейскими лидерами.

Ранее Зеленский провел переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.