Рубио: Трамп может принять новые меры для урегулирования российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может принять больше мер в связи с российско-украинской войной в зависимости от развития ситуации.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC Today.

Отвечая на вопрос журналиста об усилении атак на Украину после встречи президентов США и России на Аляске, он отметил, что они всегда знали, что целью российского лидера Владимира Путина является захват Донецка:

"Мы всегда знали, что его намерения заключаются в захвате Донецка, и он открыто заявил об этом. Думаю, обнадеживает тот факт, что мы - единственная страна в мире, которая может разговаривать с обеими сторонами этого конфликта, и все поощряют нас в этом. Рано или поздно США могут сложить с себя полномочия посредника. Как известно, президент США уже неоднократно выражал глубокое недовольство шагами, предпринятыми Путиным в этом направлении даже после встречи на Аляске".

М. Рубио также обратил внимание на то, что на определенном этапе США могут ввести новые санкции:

"Поэтому на определенном этапе он может принять решение о введении новых санкций. Однако важно, чтобы это сделали и страны Европы. В настоящее время ряд государств Европы все еще покупают большие объемы нефти и природного газа из России, что абсурдно. То есть они хотят, чтобы США вводили больше санкций, хотя в Европе ряд стран не предпринимают должных мер. Я думаю, что они должны делать больше".

Госсекретарь также не исключил принятия Трампом новых мер для урегулирования конфликта:

"Мы уже приняли меры в отношении Индии, однако мы надеемся исправить ситуацию. Но у президента Трампа есть возможность сделать больше, и он рассматривает это в зависимости от направления развития ситуации. Но не будем забывать, что не он начал эту войну, единственное, чего он хочет, это положить ей конец, и он сделает все возможное для достижения успеха. Если мы ужесточим санкции и другие шаги, наша роль посредника в мирном процессе ослабнет, и война продлится еще два года, и сотни тысяч людей потеряют свои жизни, поэтому мы стараемся этого избежать. Но в конечном итоге это зависит не от нас, а от Путина. Если он решит не принимать предложение, тогда, к сожалению, нам придется делать то, что необходимо. Русские должны прекратить войну, а украинцы должны согласиться на мирный договор".