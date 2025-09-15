Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 23:08
    Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп делает все возможное для завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report, такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

    Рубио подчеркнул, что Трамп "унаследовал эту войну" и "сейчас делает все возможное, чтобы ее прекратить, потратив на это огромное количество политического капитала, энергии и времени".

