Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 23:08
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп делает все возможное для завершения российско-украинской войны.
Как передает Report, такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
Рубио подчеркнул, что Трамп "унаследовал эту войну" и "сейчас делает все возможное, чтобы ее прекратить, потратив на это огромное количество политического капитала, энергии и времени".
