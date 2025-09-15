Rubio: Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün əlindən gələni edir
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 23:27
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bildirib ki, prezident Donald Tramp Rusiya–Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün əlindən gələni edir.
"Report"un məlumatına görə, Rubio bu açıqlamanı "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibəsində səsləndirib.
Dövlət katibi vurğulayıb ki, Tramp "bu müharibəni miras alıb" və "hazırda onu dayandırmaq üçün böyük miqdarda siyasi kapital, enerji və vaxt sərf edərək mümkün olan hər şeyi edir".
