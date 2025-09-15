İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Rubio: Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün əlindən gələni edir

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 23:27
    Rubio: Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün əlindən gələni edir

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bildirib ki, prezident Donald Tramp Rusiya–Ukrayna müharibəsinin başa çatması üçün əlindən gələni edir.

    "Report"un məlumatına görə, Rubio bu açıqlamanı "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibəsində səsləndirib.

    Dövlət katibi vurğulayıb ki, Tramp "bu müharibəni miras alıb" və "hazırda onu dayandırmaq üçün böyük miqdarda siyasi kapital, enerji və vaxt sərf edərək mümkün olan hər şeyi edir".

    Marko Rubio Donald Tramp Rusiya–Ukrayna müharibəsi
    Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта

    Son xəbərlər

    00:44

    Azərbaycanın gömrük orqanlarının büdcə öhdəliyi 4 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:43

    Azərbaycanın vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılır

    Maliyyə
    00:30

    Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik xərclərini 4 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    00:28

    ARDNF-dən büdcəyə transfertlər 12 % azaldılır

    Maliyyə
    00:28

    Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    00:27

    Azərbaycanda gələn il icmal büdcə 49 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:26

    Azərbaycanda gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    00:24

    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Maliyyə
    00:05

    Vaşinqton Avropanı Rusiyaya qarşı ABŞ-dən tələb etdikləri sanksiyaların eynisinin tətbiqinə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti