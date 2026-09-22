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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Рубио: США открыты к встрече с Ираном на Генассамблее ООН

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 15:44
    Рубио: США открыты к встрече с Ираном на Генассамблее ООН

    США готовы к возможным переговорам с иранской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.

    Он отметил, что конкретная встреча на данный момент не запланирована, однако США открыты к такой возможности, особенно если она может привести к положительному результату и достижению главной цели - недопущению получения Ираном ядерного оружия.

    "И речь идет о том, что Иран ни в коем случае не должен иметь ядерное оружие. Он просто не может им обладать", - подчеркнул Рубио.

    Марко Рубио Переговоры между США и Ираном Ядерное оружие Генеральная Ассамблея ООН Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    Rubio: ABŞ BMT Baş Assambleyasında İranla görüşə hazırdır

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