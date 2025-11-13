Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

США дали Венгрии отсрочку на год от санкций, запрещающих закупать нефть и газ у России.

Как передает Report, об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио после саммита G7 в Канаде.

По его словам, резкий отказ от энергоресурсов РФ был бы для экономики Венгрии "чрезмерно травматичным".

"Что касается трубопроводов и поставки нефти и газа, речь идет об отсрочке на один год... Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии", - сказал Рубио.

Госсекретарь также рассказал о переговорах с Киевом касательно поставок вооружений, которое поможет защитить энергосистему Украины. "Но в конечном счете, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой. Так было в течение последних двух-трех лет", - добавил он.

Рубио также отметил, что Россия сейчас не готова к мирному урегулированию войны в Украине, а потенциальная встреча президентов США и РФ должна привести к конкретным результатам.