    Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 02:34
    Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

    США дали Венгрии отсрочку на год от санкций, запрещающих закупать нефть и газ у России.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио после саммита G7 в Канаде.

    По его словам, резкий отказ от энергоресурсов РФ был бы для экономики Венгрии "чрезмерно травматичным".

    "Что касается трубопроводов и поставки нефти и газа, речь идет об отсрочке на один год... Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии", - сказал Рубио.

    Госсекретарь также рассказал о переговорах с Киевом касательно поставок вооружений, которое поможет защитить энергосистему Украины. "Но в конечном счете, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой. Так было в течение последних двух-трех лет", - добавил он.

    Рубио также отметил, что Россия сейчас не готова к мирному урегулированию войны в Украине, а потенциальная встреча президентов США и РФ должна привести к конкретным результатам.

