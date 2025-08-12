О нас

12 августа 2025 г. 22:24
Рубио: Саммит России и США на Аляске будет ознакомительным

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал предстоящий саммит на Аляске как ознакомительную встречу между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, необходимую для личной оценки ситуации американским лидером.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью радиостанции 77 WABC.

"Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку", - сказал Рубио.

Госсекретарь отверг критику, согласно которой сама встреча является уступкой российской стороне. "Для президента Трампа встреча - это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча - это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение", - пояснил он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что встреча состоится в крупнейшем городе штата Анкоридже.

