Рубио: Россия и Украина заинтересованы в частичном перемирии

Россия и Украина выразили заинтересованность в частичном прекращении огня, которое может касаться поставок зерна и энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

"Я думаю, обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, которое касается зерна и энергетики", - сказал Рубио.

По его словам, такое перемирие не разрешит конфликт, однако потенциально может ослабить некоторые глобальные последствия войны.

Рубио отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в достижении такой договоренности.

"Возможно, это может послужить основой или платформой для более широкого соглашения", - добавил госсекретарь.