Рубио: Россия и Украина заинтересованы в частичном перемирии
- 23 сентября, 2026
- 19:10
Россия и Украина выразили заинтересованность в частичном прекращении огня, которое может касаться поставок зерна и энергетики.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
"Я думаю, обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, которое касается зерна и энергетики", - сказал Рубио.
По его словам, такое перемирие не разрешит конфликт, однако потенциально может ослабить некоторые глобальные последствия войны.
Рубио отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в достижении такой договоренности.
"Возможно, это может послужить основой или платформой для более широкого соглашения", - добавил госсекретарь.