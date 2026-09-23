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    Рубио: Россия и Украина заинтересованы в частичном перемирии

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 19:10
    Рубио: Россия и Украина заинтересованы в частичном перемирии

    Россия и Украина выразили заинтересованность в частичном прекращении огня, которое может касаться поставок зерна и энергетики.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    "Я думаю, обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, которое касается зерна и энергетики", - сказал Рубио.

    По его словам, такое перемирие не разрешит конфликт, однако потенциально может ослабить некоторые глобальные последствия войны.

    Рубио отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в достижении такой договоренности.

    "Возможно, это может послужить основой или платформой для более широкого соглашения", - добавил госсекретарь.

    Марко Рубио Сергей Лавров Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Rubio: Rusiya ilə Ukrayna taxıl və energetika atəşkəsində maraqlıdır
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