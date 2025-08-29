Госсекретарь США Марко Рубио посетит Мексику и Эквадор 2-4 сентября, обсудит с властями этих стран борьбу против наркокартелей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении замглавы пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

По его словам, Рубио "посетит Мексику и Эквадор 2-4 сентября для решения приоритетных для США задач".

"В их числе быстрые и решительные действия по ликвидации картелей, пресечению контрабанды фентанила и нелегальной миграции, сокращению торгового дефицита, содействию экономическому процветанию и противодействию вредоносным игрокам не с этого континента", - добавил Пиготт.

В заявлении говорится, что эта поездка Рубио по странам региона демонстрируют приверженность США "защите своих границ, нейтрализации угроз для страны, связанных с наркотиками и терроризмом".

Вашингтонская администрация ранее в августе 2025 года для проведения операции по борьбе с наркокартелями направила к берегам Венесуэлы три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson). Сообщается также о переброске в этот район атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.