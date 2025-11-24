Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Рубио: Переговоры США и Украины по мирному плану продвигаются, но требуется больше времени

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 00:57
    Рубио: Переговоры США и Украины по мирному плану продвигаются, но требуется больше времени

    Государственный секретарь США Марко Рубио на втором брифинге по результатам украинско-американских переговоров в Женеве заявил, что верит в возможность выработки компромиссного соглашения на основе плана мирного урегулирования, предложенного США.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Рубио провел брифинг единолично и отметил, что достигнут значительный прогресс. "Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то сделать здесь, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал он.

    При этом госсекретарь подчеркнул, что говорить о завершении переговоров пока рано: "Еще есть кое-что, что нужно сделать, но сегодня мы гораздо дальше, чем были утром и неделю назад". Он добавил: "Нам просто нужно больше времени, чем у нас есть сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого".

    Рубио также отметил, что часть спорных моментов касается семантики или языка документа, тогда как другие вопросы требуют решений и консультаций "высшего уровня".

    По его словам, президент США Дональд Трамп в настоящее время "вполне доволен" Украиной, несмотря на ранее высказанную критику. Госсекретарь уточнил, что объявленный Трампом крайний срок в следующий четверг вряд ли будет соблюден, но надеется на скорое достижение соглашения.

    На вопрос о европейских контрпредложениях Рубио сообщил, что "не видел ни одного встречного плана".

    Марко Рубио российско-украинская война Женева мирный план Трампа Украина

    Последние новости

    00:57

    Рубио: Переговоры США и Украины по мирному плану продвигаются, но требуется больше времени

    Другие страны
    00:23

    Зеленский сообщил о ходе переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Женеве

    Другие страны
    23:59

    Трамп: США внесут "Братьев-мусульман" в перечень террористических организаций

    Другие страны
    23:40

    ЕС предлагает сохранить для Украины возможность вступления в НАТО

    Другие страны
    23:18

    Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    22:49

    "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

    Футбол
    22:35
    Видео

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим -ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    22:20

    Президент Украины заявил о стремлении к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    21:47

    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Другие страны
    Лента новостей