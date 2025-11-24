Рубио: Переговоры США и Украины по мирному плану продвигаются, но требуется больше времени

Государственный секретарь США Марко Рубио на втором брифинге по результатам украинско-американских переговоров в Женеве заявил, что верит в возможность выработки компромиссного соглашения на основе плана мирного урегулирования, предложенного США.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Рубио провел брифинг единолично и отметил, что достигнут значительный прогресс. "Я очень оптимистично настроен относительно того, что мы можем что-то сделать здесь, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что говорить о завершении переговоров пока рано: "Еще есть кое-что, что нужно сделать, но сегодня мы гораздо дальше, чем были утром и неделю назад". Он добавил: "Нам просто нужно больше времени, чем у нас есть сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого".

Рубио также отметил, что часть спорных моментов касается семантики или языка документа, тогда как другие вопросы требуют решений и консультаций "высшего уровня".

По его словам, президент США Дональд Трамп в настоящее время "вполне доволен" Украиной, несмотря на ранее высказанную критику. Госсекретарь уточнил, что объявленный Трампом крайний срок в следующий четверг вряд ли будет соблюден, но надеется на скорое достижение соглашения.

На вопрос о европейских контрпредложениях Рубио сообщил, что "не видел ни одного встречного плана".