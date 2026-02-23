Рубио отправится с визитом в страны Карибского региона 25 февраля

Госсекретарь США Марко Рубио 25 февраля отправится в Сент-Китс и Невис для участия в 50-й регулярной встрече Конференции глав правительств стран Карибского сообщества (CARICOM).

Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что в ходе визита Рубио проведет встречи с лидерами стран Карибского региона для обсуждения приоритетных вопросов, включая укрепление региональной безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и контрабандой, а также содействие экономическому росту, здравоохранению и энергетической безопасности в регионе.