Рубио отправится с визитом в страны Карибского региона 25 февраля
- 23 февраля, 2026
- 20:25
Госсекретарь США Марко Рубио 25 февраля отправится в Сент-Китс и Невис для участия в 50-й регулярной встрече Конференции глав правительств стран Карибского сообщества (CARICOM).
Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.
Отмечается, что в ходе визита Рубио проведет встречи с лидерами стран Карибского региона для обсуждения приоритетных вопросов, включая укрепление региональной безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и контрабандой, а также содействие экономическому росту, здравоохранению и энергетической безопасности в регионе.
