Рубио: Конгресс может ужесточить санкции против РФ, если не будет прогресса на переговорах

Американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет достигнут прогресс на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, администрация США предупреждала об этом Россию.
Как передает Report, такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.
Его попросили прокомментировать возможность утверждения законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении РФ. "Мы просили Конгресс дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на наших переговорах по Украине. Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия в Конгрессе предпринимаются", - сказал шеф американской дипломатии.
"Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс в деле мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Так что, я думаю, сейчас это становится реальностью", - добавил Рубио.