Рубио: Конгресс может ужесточить санкции против РФ, если не будет прогресса на переговорах

Рубио: Конгресс может ужесточить санкции против РФ, если не будет прогресса на переговорах

Американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет достигнут прогресс на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, администрация США предупреждала об этом Россию.

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