Рубио и Нетаньяху обсуждают в Иерусалиме последствия удара по Дохе

В Иерусалиме проходят переговоры между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио, который прибыл в страну в воскресенье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Основными темами повестки являются война в Газе, судьба удерживаемых ХАМАС израильских заложников, а также последствия израильского удара по столице Катара Дохе.

В рамках визита также запланирована встреча Рубио с семьями заложников. Кроме того, в программе поездки - встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, курирующим переговоры по ситуации в Газе.

Визит госсекретаря продлится до 16 сентября.

Ранее Рубио подтвердил, что США недовольны ударом по Дохе, но это не меняет союзнических отношений с Израилем. Он заявлял, что в Израиле намерен "получить ответы" о дальнейшей стратегии и влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе.