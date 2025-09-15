Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Рубио и Нетаньяху обсуждают в Иерусалиме последствия удара по Дохе

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 11:37
    Рубио и Нетаньяху обсуждают в Иерусалиме последствия удара по Дохе

    В Иерусалиме проходят переговоры между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио, который прибыл в страну в воскресенье.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Основными темами повестки являются война в Газе, судьба удерживаемых ХАМАС израильских заложников, а также последствия израильского удара по столице Катара Дохе.

    В рамках визита также запланирована встреча Рубио с семьями заложников. Кроме того, в программе поездки - встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, курирующим переговоры по ситуации в Газе.

    Визит госсекретаря продлится до 16 сентября.

    Ранее Рубио подтвердил, что США недовольны ударом по Дохе, но это не меняет союзнических отношений с Израилем. Он заявлял, что в Израиле намерен "получить ответы" о дальнейшей стратегии и влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе.

