    RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

    22 октября, 2025
    • 02:44
    RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

    Акция протеста около гостиницы в пригороде столицы Ирландии, Дублина, где размещаются просители убежища, переросла в беспорядки, а полицейские подверглись нападению.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTE.

    Он разместил фото полицейского фургона, охваченного огнем. По информации телеканала, из толпы в примерно 2 тыс. человек в стражей порядка летят петарды, бутылки и различные предметы.

    Полиция, отмечает RTE, в ответ применила против манифестантов водометы. Информации о пострадавших или задержанных нет.

    Протесты проходят около гостиницы Citywest Hotel в 13 км к юго-западу от центра города вторую ночь подряд. Их причиной стало предполагаемое преступление, совершенное мигрантом поблизости от отеля утром в понедельник.

    Лента новостей