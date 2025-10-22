RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

Акция протеста около гостиницы в пригороде столицы Ирландии, Дублина, где размещаются просители убежища, переросла в беспорядки, а полицейские подверглись нападению.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTE.

Он разместил фото полицейского фургона, охваченного огнем. По информации телеканала, из толпы в примерно 2 тыс. человек в стражей порядка летят петарды, бутылки и различные предметы.

Полиция, отмечает RTE, в ответ применила против манифестантов водометы. Информации о пострадавших или задержанных нет.

Протесты проходят около гостиницы Citywest Hotel в 13 км к юго-западу от центра города вторую ночь подряд. Их причиной стало предполагаемое преступление, совершенное мигрантом поблизости от отеля утром в понедельник.